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Dünya

Trump Petrol krizini fırsata çevirdi!

ABD tarihinde petrol fiyatları ilk kez 0 doların altını gördü. ABD Başkanı Donald Trump dünyayı sarsan gelişmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

2020-04-21 01:08:00 - 2020-04-21 01:40:24
Trump Petrol krizini fırsata çevirdi!

Petrol fiyatları tarihte ilk kez 0 doların altını görürken gözler ABD'ye çevrildi. Başkan Donald Trump, dünyayı sarsan bu gelişmenin ardından açıklama yaptı. Trump petrol fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ''ABD ulusal rezervine 75 milyon varil petrol ekleyecek'' dedi.

ABD'nin petrol depolama kapasitesinin yakın zamanda dolacağı endişeleri petrol fiyatlarında çok sert bir gerilemeye neden oldu.

ABD’nin Batı Teksas (West Texas Intermediate/WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı 0 doların altına inerek eksiye düştü.

Trump'tan açıklama

Tüm dünya petroldeki düşüşü konuşurken, ABD Başkanı Donald Trump basının karşısına geçti. Trump yaptığı açıklamada, ''ABD ulusal rezervine 75 milyon varil petrol ekleyeceğiz. Bu benzeri görülmemiş çöküşten istifade edeceğiz'' açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

Harun Şen

('ABD ulusal rezervine 75 milyon varil petrol ekleyeceğiz. Bu benzeri görülmemiş çöküşten istifade edeceğiz'' açıklamasını yaptı.) Bu açıklama TRUMP'ın ulusalcı olduğunun en büyük kanıtıdır.
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allahımdan dilerim abd kanada brezilya arjantin nato israil avustralya rusya çin mayanmar türk ülkeleri haçlıları yok olsunlar inşallah amin
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