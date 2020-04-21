Trump Petrol krizini fırsata çevirdi!

Petrol fiyatları tarihte ilk kez 0 doların altını görürken gözler ABD'ye çevrildi. Başkan Donald Trump, dünyayı sarsan bu gelişmenin ardından açıklama yaptı. Trump petrol fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ''ABD ulusal rezervine 75 milyon varil petrol ekleyecek'' dedi.

ABD'nin petrol depolama kapasitesinin yakın zamanda dolacağı endişeleri petrol fiyatlarında çok sert bir gerilemeye neden oldu.

ABD’nin Batı Teksas (West Texas Intermediate/WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı 0 doların altına inerek eksiye düştü.

Trump'tan açıklama

Tüm dünya petroldeki düşüşü konuşurken, ABD Başkanı Donald Trump basının karşısına geçti. Trump yaptığı açıklamada, ''ABD ulusal rezervine 75 milyon varil petrol ekleyeceğiz. Bu benzeri görülmemiş çöküşten istifade edeceğiz'' açıklamasını yaptı.