Trump, onu düşman ilan etti!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali vermediği konuşmasını öfkeyle karşıladı. Powell'ın Çin'le ticaret savaşının ABD ekonomisine yönelik risklerine değinmesinin ardından Trump, "Kim daha büyük düşmanımız, Çin lideri Xi Jingping mi yoksa Jerome Powell mı" diye sordu.

Düşman ilan etti

Trump Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fed her zamanki gibi hiçbir şey yapmadı! Benim ne yaptığımı, ki kısa süre içinde açıklanacak, bilmeden ya da sormadan konuşabilmeleri inanılmaz. Bizim çok güçlü dolarımız ve çok zayıf Merkez Bankamız var. Ben her ikisiyle de çok iyi çalışacağım ve harika işler çıkartacağız. Benim tek sorumsa şu, hangisi daha büyük düşman, Jay Powell mı yoksa Başkan Xi mi?"

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Trump, doları ve Fed'i ilgilendiren bir hamle yapacağına işaret etti ancak bunun ne olduğu açıklık kazanmadı. Başkan daha sonra yazdığı bir Twitter mesajındaysa Çin'in ekonomik yaptırımlarına cuma günü ilerleyen saatlerde yanıt verileceğini söyledi.

Çin, cuma günü yaptığı bir açıklamayla 75 milyar dolarlık ABD ürününe yüzde 10 ek vergi uygulayacağını bildirmişti.

Fed Başkanı faiz indirimi sinyali vermedi

Fed Başkanı Jerome Powell piyasaların resesyon kaygısı karşısında yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu söyledi ve ekonomik büyümeyi rayında tutmak için çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Fed Ekonomik Sempozyumu'nda konuşan Powell, ancak Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısında faiz oranlarını yeniden indirme kararı alacağı konusunda açık bir mesaj vermedi. Başkan Trump'ın beklentisiyse bu yöndeydi.

Başkan Trump'ın faiz indirimine devam etmesi konusunda baskı yaptığı Merkez Bankası Başkanı, FED'in gözlemlediği bir dizi ekonomik ve jeopolitik riski sıraladı. Powell bunların büyük kısmının yönetimin Çin'le arasındaki ticaret savaşıyla bağlantılı olduğuna vurgu yaptı.

"Ancak ABD ekonomisi genelinde iyi işliyor" diyen Powell "İş yatırımları ve üretim zayıfladı ancak ancak istihdam olanaklarındaki istikrarlı artış ve ücret artışı güçlü tüketimi ve genel olarak ılımlı bir büyümeyi destekler nitelikte" diye konuştu.

Ancak Powell ticaret savaşlarının iş yatırımlarınını ve güveni sarsması ve küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi halinde ekonomideki bu olumsuzluklarla mücadeleye FED'in para politikalarının yeteceğini belirtti.

Powell, "Şu anki duruma yanıt verecek politikaları yönlendirecek bir emsal daha önce yaşanmadı" ifadelerini kullandı ve para politikalarının uluslararası ticaret için tutarlı bir rehber oluşturmadığını söyledi.

Ayrıca İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması olasılığı, Hong Kong'daki gerilim, Almanya'daki ve diğer deniz aşırı bölgelerdeki ekonomik yavaşlama karşısında ABD'nin kısa süreli çalkantıları değerlendirmesi ve ekonomik performansına buna göre odaklanması gerektiğini söyledi.

Powell 1990 yılında faiz indirimlerinin ekonomik büyümeyi sabit tuttuğunu da hatırlattı.

Powell'ın konuşmasının genel tonu Fed'in Eylül ayında ve bu yıl belki de birkaç kez daha fazi indirimine gitmesini bekleyen yatırımcıları ve Başkan'ı hayalkırıklığına uğrattı.

Merkez Bankası faizleri 2008'deki mali krizden sonra ilk kez Temmuz ayında indirmişti.