Trump Hotel, yönetimden yardım istedi

Münübe Yılmaz

ABD' başkanı Donald Trump'ın oğlunun yönettiği Hotel Trump, koronavirüsü sebebyle yaşadığı maddi krizden ötürü Trump hükümetinden yardım istedi. ABD'nin başkenti Washington'da bulunan ve bir çok önemli isim, yabancı yetkili ve turistlerin favori oteli oarak bilinen Hotel Trump, kira sözleşmesinin şartlarında değişiklik yapılması için hükümete talepte bulundu. Washington'da Beyaz Saray'a bir kaç blok uzaklıkta olan ve trump'ın oğlu Eric Trump tarafından yönetilen İnternational Trump Hotel, şirketin kira sözleşmesindeki gelecek ödemelerde yapılacak düzenlemeleri içeren olası değişiklikler hakkında hükümet ile bir görüşme yaptı Eric, şirketin Kamu Hizmetleri İdaresi'nden diğer federal kiracılara benzer bir yardım sunmasını istediğini dile getirdi. Trump, koronavirüs kapsamında kurumlara yapılan 2.3 trilyon dolarlık yardımdan faydalanan Harvard Üniversitesi'nden yapılan yardımı geri istemiş ve "Geri ödemek zorundalar. Bu hoşuma gitmedi. (Para) işçiler içindi, dünyadaki en zengin eğitim kurumlardan biri için değil." ifadesini kullanmıştı.