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Aktüel Trump, Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasıyla işlemlerin yasaklanmasına yönelik kararname imzaladı
Aktüel

Trump, Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasıyla işlemlerin yasaklanmasına yönelik kararname imzaladı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 03:02:33 -
Trump, Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasıyla işlemlerin yasaklanmasına yönelik kararname imzaladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, mobil cihazlar üzerinden ödeme imkanı sunan Çin merkezli 8 uygulama ile işlem yapmanın yasaklanmasına yönelik başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump bugün imzaladığı kararnamede, Ticaret Bakanlığından ABD'de, Ant Grup'a ait Alipay'in de aralarında yer aldığı 8 mobil ödeme uygulaması ile işlem yapılmasının yasaklanmasını talep etti.

Alipay'in yanısıra, "CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay ve WPS Office" programlarına yönelik kararnamenin ardından Ticaret Bakanlığının harekete geçmesi için önünde 45 günü bulunuyor.

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan haberlerde, 20 Ocak'ta görev süresi dolan Trump yönetiminin bu tarihten önce ilgili uygulamaların yasaklanması için adım atacağı vurgulandı.



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