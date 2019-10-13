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Trump: Bu tarihin en büyük anlaşması

ABD, Çin'den ithal teknoloji ürünlerine getirmeyi planladığı tarife artışını erteleme kararı aldı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Çin ABD'den 40-50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edecek. ABD Başkanı Donald Trump bunun 'büyük vatansever çiftçiler' için yapılan ABD tarihinin en büyük anlaşması olduğunu belirtti

13 Ekim 2019 Pazar 11:19
Trump: Bu tarihin en büyük anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan,  Çin'den ithal edilen toplam 250 milyar dolarlık ürün kalemine getirilecek gümrük vergisi artışının askıya aldığını duyurdu.

Trump Çin'in Devlet Başbakan Yardımcısı Liu Hı öncülüğündeki heyetle yürütülen müzakerelerin ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, iki ülkenin vardığı anlaşma kapsamında yıllık 250 milyar dolarlık ihracat kalemindeki gümrük vergilerin yüzde 25'ten yüzde 30 çıkarmayı öngören tarife artışının ertelenmesine karar verildiğini belirtti.

Trump, bunun yanında anlaşma kapsamında Çin tarafının ABD'den yılda 40 ila 50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal etmeyi, fikri mülkiyet haklarına koruma getirmeyi ve finansal hizmetler ile döviz kuru konusunda ödünler vermeyi kabul ettiğini ifade etti.

Anlaşmanın 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan ve 160 milyar değerindeki ihraç ürünü kalemini içeren tarife artışını kapsamadığı, tarafların bu konuda müzakerelere devam edeceği kaydedildi.

Trump bunun yanında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise "Çin ile yaptığım anlaşma, büyük vatansever çiftçilerimiz için tarihte yapılan en büyük ve en harika anlaşmadır. Hatta bu kadar ürünün üretilip üretilemeyeceği bile soru işareti. Çiftçilerimiz bunu çözecektir. Teşekkürler Çin!" ifadelerini kullandı. 

Trump konuyla ilgili ikinci tweetinde anlaşmanın finansal hizmetler ve teknoloji alanlarında da harika olduğunu belirtti. Bunun yanında 16-20 milyar dolarlık Boeing uçağı satışının da anlaşmanın parçası olduğu bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:19
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