Trump açtığı kişisel blogunu 1 ay geçmeden kapattı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasının ardından açtığı kişisel blogunu 1 aydan kısa bir süre içinde kapattı. Trump'ın ekibinin daha büyük bir sosyal medya platformu kurma planı üzerinde çalıştığı ifade edildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasının ardından açtığı kişisel blogunu 1 aydan kısa bir süre içinde kapattı.
Trump'ın danışmanlarından Jason Miler, basına yaptığı açıklamada Trump'ın 4 Mayıs'ta açtığı şahsi blogunun kapatıldığını bildirdi.
Miller, Trump'ın ekibinin daha büyük bir sosyal medya platformu kurma teklifinde bulunduğunu ve bu konuda çalıştıklarını söyledi.
ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump'ın Facebook, Twitter ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.
Trump, 4 Mayıs'ta "Trump'ın Masasından" ismini verdiği blog sayfasını açmış ve destekçileri ile buradan iletişime geçeceğini bildirmişti.