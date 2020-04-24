Trump, 1915 olayları için bu yıl da “Büyük felaket” dedi

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmadı. Trump, bu yıl da "Büyük Felaket" anlamına gelen ’Büyük "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili açıklama yaptı. “Soykırım” ifadesini kullanmayan Trump, “Büyük Felaket” anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmayı tercih etti. Trump, Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada Trump, “Bugün, 20. yüzyılın en büyük kitlesel olaylarından biri olan Meds Yeghern sırasında kaybedilen yaşamları anmak için küresel topluluğa katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasını, “Türklerin ve Ermenilerin kendi tarihi acılarını yeniden değerlendirmelerini ABD olarak memnuniyetle destekliyoruz” diyerek tamamladı.

ABD Senatosu, 2019 yılının Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. ABD Başkanı Trump ise Senato’nun kabul kararının ardından karara katılmadığını açıklamıştı. Söz konusu tasarısının yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.