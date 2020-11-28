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Aktüel TRT World Forum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak
Aktüel

TRT World Forum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:17:56 -
TRT World Forum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak

İSTANBUL (AA) - "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla 1-2 Aralık tarihlerinde dijital ortamda gerçekleştirilecek TRT World Forum 2020, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı coğrafyalarından liderler, uzmanlar, akademisyenler ve ünlü isimler Kovid-19 salgını sonrası değişen dengeleri, TRT World Forum 2020'de konuşacak.

TRT tarafından 1-2 Aralık'ta çevrim içi gerçekleştirilecek etkinlik, onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

"Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla düzenlenecek forumda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Devletler Arası İlişkilerde Kovid-19 Sonrası Yeni Dönem", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Pandemi Sonrası Dünyada Teknolojinin Geleceği" başlıklı oturumlara katılarak, küresel sorunları masaya yatıracak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un dünya gündemine ilişkin konuşma yapacağı etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Pandemi Döneminde Çok Kutuplu Dünya: Küresel İş Birliğinin Geleceği" başlıklı oturuma katılarak değerlendirmelerde bulunacak.

TRT World Forum 2020'ye kayıt ve etkinlik hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için www.trtworldforum.com internet adresi ziyaret edilebilecek.

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