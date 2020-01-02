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Aktüel TRT World Forum 2020, 1-2 Aralık'ta dijital ortamda düzenlenecek
Aktüel

TRT World Forum 2020, 1-2 Aralık'ta dijital ortamda düzenlenecek

Forumda, pandemi sonrası değişen dünya tartışılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:43:09 -
TRT World Forum 2020, 1-2 Aralık'ta dijital ortamda düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Dünya gündemini masaya yatıran TRT World Forum, "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla bu sene 1-2 Aralık'ta dijital ortamda gerçekleştirilecek.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli küresel sorunlarına çözüm aramak için 2017'den bu yana birçok ülkeden sivil toplum kuruluşlarını, dünyaca ünlü fikir insanlarını, siyasetçileri, bölge uzmanlarını ve gazetecileri bir araya getiren forumda bu sene "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" ele alınacak.

TRT World Forum 2020'de tartışılacak konular arasında, "Pandemi Döneminde Çok Kutuplu Dünya: Küresel Dayanışmanın Geleceği", "Infodemi: Pandemi Döneminde Bilgi Aktarımı ve Medyanın Rolü", "Küresel Sağlık Sorunları ve Ortak Çözümler", "Alternatif Ekonomi Modellerini Yeniden Düşünmek: Pandemi Sonrası Kapitalizmin Geleceği", "İş ve Eğitim Sektörünün Geleceği: Pandemi Sonrasına Hazırlık", "Pandemi Döneminde İnsani Yardım" yer alacak.

Pandemi koşulları nedeniyle bu sene dijital ortamda gerçekleşecek TRT World Forum 2020'de iki gün boyunca 20'den fazla oturum gerçekleşecek.

TRT World Forum 2020'ye kayıtlar, "www.trtworldforum.com" adresi üzerinden yapılacak.

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