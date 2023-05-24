TRT 1’in yepyeni müthiş dizisi 'Kendi Düşen Ağlamaz' geliyor: Sosyal medyada gündem oldu! Konusu, oyuncuları

TRT 1’in yeni dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz" sete çıktı. TRT'nin yeni dizi haberi sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Setten ilk kareler dizinin başrol oyuncularından geldi.

“Kendi Düşen Ağlamaz" ile bu yaz çok daha renkli çok daha eğlenceli.

TRT ekranından izleyici ile buluşmaya hazırlanan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi sete çıktı. İstanbul'da sete başlayan dizinin ilk gününden fotoğraflarda basınla paylaşıldı.

Kadrosunda ‘’Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı,Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi sevilen isimleri buluşturan Kendi Düşen Ağlamaz'ın ilk set günü heyecanı objektfilere de yansıdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapımcılığını NGM yapım imzalı Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, Genel yönetmenliğini usta isim Emre Kabakuşak'ın yaptığı, Yönetmen koltuğunda İnci Balabanoğlu oturduğu "Kendi Düşen Ağlamaz"ın senaryosunu ise Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı birlikte kaleme alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlandı.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin kısaca konusu ise şöyle; Doğduğu gün annesini kaybeden Alize, babası tarafından şımartılarak büyütülmüş güzel olduğu kadar çok da bencil bir genç kızdır. Babasının yeniden evleneceğini öğrenince çılgına dönen Alize, intikam almak için onun evlenmesine asla izin vermeyeceği bir adamla numaradan izdivaç yapmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

Sevilen kadrosu, sıcacık anlatımı ile "Kendi Düşen Ağlamaz" hem güldürecek hem de eğlendirecek.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hakan Yılmaz - Nurettin Soner

Selen Soyder - Sinem Devran

Eylül Tumbar - Alize Soner

Enes Koçak - Serkan Bıçakçı

Berat Yenilmez - Kadir

Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı

Yonca Şahinbaş

Serhan Onat - Alp Demirkan

Sema Çeyrekbaşı

Yiğit Kalkavan - Rıdvan

Sait Genay

Beste Yaralı

Çağla Boz - Tuğçe

Yiğit Kaan Yazıcı