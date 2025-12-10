TRT 1'in Rekortmen Dizisinde Dengeler Değişiyor: 'Savcı' Karakteriyle Adalet Terazisi Şaşmayacak!

Milli ve manevi değerlere uygun yapımlarıyla izleyicinin gönlünde taht kuran TRT 1, Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen "Taşacak Bu Deniz" ile başarısını sürdürüyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı, Karadeniz'in eşsiz doğasında çekilen diziye, hikayenin gidişatını etkileyecek sürpriz bir isim dahil oldu.

Adalet İçin Geliyor: "Cingöz" Lakaplı Savcı

Dizinin kadrosuna katılan başarılı genç oyuncu Naz Çağla Irmak, hikayeye "Savcı Feride Cengiz" karakteriyle giriş yapacak. Senaryoya göre Savcı Feride; dışarıdan bakıldığında dağınık ve salaş görünse de, keskin zekası ve hukuk bilgisiyle olayları ilmik ilmik çözecek bir devlet görevlisi.

Naz Çağla Irmak Kimdir?

Daha önce "Kırgın Çiçekler" gibi projelerdeki başarılı performansıyla tanınan ve sanatçı bir aileden gelen (Hülya Gülşen Irmak'ın kızı) Naz Çağla Irmak, bu kez sert ve zeki bir hukukçu profiliyle izleyici karşısına çıkacak.

Seyirciden Tam Not: "TRT Kalitesine Yakıştı"

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dizinin kadrosunun genişlemesi memnuniyetle karşılandı. İzleyiciler, "Senaryo tıkanmadan yeni karakterlerle hikayenin güçlenmesi çok doğru bir hamle" ve "Devletin savcısının olaylara dahil olması diziye ağırlık katacak" şeklinde görüş bildirdi.

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle ve sürpriz savcı karakteriyle Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.