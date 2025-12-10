  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Böyle mizah yerin dibine batsın! Alman devlet kanalında ırkçılık skandalı

Muhalefetten hayali kriz simsarlığı

Okulda akran zorbalığı vahşeti: ‘Öğretmene şikayet etti’ diye arkadaşının kolunu kırdı

Layık olana değil ‘laik’ olana burs

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Et fiyatlarında gerçek ortaya çıktı! Bakan Yumaklı’dan sert uyarı geldi!

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı
Aktüel TRT 1'in Rekortmen Dizisinde Dengeler Değişiyor: 'Savcı' Karakteriyle Adalet Terazisi Şaşmayacak!
Aktüel

TRT 1'in Rekortmen Dizisinde Dengeler Değişiyor: 'Savcı' Karakteriyle Adalet Terazisi Şaşmayacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TRT 1'in Rekortmen Dizisinde Dengeler Değişiyor: 'Savcı' Karakteriyle Adalet Terazisi Şaşmayacak!

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran ve aile yapısına uygun senaryosuyla takdir toplayan "Taşacak Bu Deniz" dizisine taze kan geliyor. Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında yaşanan olaylara "dur" diyecek olan Savcı Feride karakteri, dizinin seyrini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor.

Milli ve manevi değerlere uygun yapımlarıyla izleyicinin gönlünde taht kuran TRT 1, Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen "Taşacak Bu Deniz" ile başarısını sürdürüyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı, Karadeniz'in eşsiz doğasında çekilen diziye, hikayenin gidişatını etkileyecek sürpriz bir isim dahil oldu.

Adalet İçin Geliyor: "Cingöz" Lakaplı Savcı

Dizinin kadrosuna katılan başarılı genç oyuncu Naz Çağla Irmak, hikayeye "Savcı Feride Cengiz" karakteriyle giriş yapacak. Senaryoya göre Savcı Feride; dışarıdan bakıldığında dağınık ve salaş görünse de, keskin zekası ve hukuk bilgisiyle olayları ilmik ilmik çözecek bir devlet görevlisi.

Naz Çağla Irmak Kimdir?

 

naz çağla ırmak

Daha önce "Kırgın Çiçekler" gibi projelerdeki başarılı performansıyla tanınan ve sanatçı bir aileden gelen (Hülya Gülşen Irmak'ın kızı) Naz Çağla Irmak, bu kez sert ve zeki bir hukukçu profiliyle izleyici karşısına çıkacak.

Seyirciden Tam Not: "TRT Kalitesine Yakıştı"

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dizinin kadrosunun genişlemesi memnuniyetle karşılandı. İzleyiciler, "Senaryo tıkanmadan yeni karakterlerle hikayenin güçlenmesi çok doğru bir hamle" ve "Devletin savcısının olaylara dahil olması diziye ağırlık katacak" şeklinde görüş bildirdi.

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle ve sürpriz savcı karakteriyle Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23