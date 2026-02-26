  • İSTANBUL
Trendyol 1. Lig'de kritik viraj! 28. hafta perdesi açılıyor!
Spor

Trendyol 1. Lig'de kritik viraj! 28. hafta perdesi açılıyor!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trendyol 1. Lig'de kritik viraj! 28. hafta perdesi açılıyor!

Trendyol 1. Lig’de 28. hafta perdesi yarın açılıyor, futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Haftanın ilk düdüğü Esenler Erokspor-Boluspor maçında çalacak, heyecan pazartesi akşamına kadar sürecek.

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Esenler Erokspor, Boluspor'u konuk edecek. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre ligde 28. haftanın programı şöyle:

 

Yarın:

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

 

28 Şubat Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK (Van Atatürk)

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

 

1 Mart Pazar:

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

 

2 Mart Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

