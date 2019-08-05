Trend Gayrımenkulspor sezonu açtı

Kayseri Süper Amatör Küme’ye bu sezon yükselen Trend Gayrımenkulspor, 2019-2020 sezonunu Argıncık Stadı’nda yaptığı antrenman ile açtı.

Geçtiğimiz sezon Birinci Amatör Küme’yi namğlup tamamlayarak adını Süper Amatör Küme’ye yazdıran Trand Gayrımenkulspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Argıncık Stadı’nda toplanarak yeni trnfserlerinin katılımı ile sezonun ilk çalışmasını yapan takımdailk idman öncesi Teknik Direktör Emin Gök, oyuncularla sahada kısa bir toplantı yaptı. Ardından yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma yapan ekip yeni sezona başlamış oldu. Trend Gayrımenkulspor Antrenörü Emin Gök, yeni sezonda başarıyı hedeflediklerini söylerken, “Namağlup şampiyon olan bir takımın antrenörü olarak sezona başlıyorum. Önemli takviyeler ile kadromuzu güçlendirdik. İleriki günlerde eksik mevkilerimize transfer yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz genç oyuncular ile tecrübeli isimleri kaynaştırmak. Yeni sezonda mücadele edecek olan tüm takımlara kazasız belasız hayırlı bir sezon diliyorum” dedi.