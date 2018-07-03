Transfer itirafı! 'Fatih Terim'le çalışmak isterim'

Galatasaray iddialarını yanıtlayan Samir Memisevic, "Galatasaray gibi takımlarda taraftarlar güçlü karakterli futbolcuları ve sahada takımı için yüzde yüzünü veren oyuncuları benimsiyor. Kulübü gerçekten sevenleri benimsiyor. Fırsat verilirse Galatasaray formasını giymekten onur duyarım. Küçüklükten itibaren futbol oynuyorum. Futbolun içerisinden gelen bir aileden geliyorum. Biz Bosnalılar kendimizi Türk olarak görüyoruz. Zihniyetimiz ve yaşantımız aynı. Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Türkiye'de arkadaşlarım da var" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den övgü dolu sözlerle bahseden Memisevic, "Fatih Terim dünyanın en iyi hocalarından birisi, onunla çalışmaktan onur duyarım. Galatasaray konusunda tabii ki henüz somut bir şey yok, ilerleyen zamanda somut gelişmeler yaşanabilir. Önümüzdeki yıllarda hedefim Avrupa'nın en iyi takımlarında forma giymek. Bunun için de çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)