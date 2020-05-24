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Spor

Transfer iddialarına cevap verdi! Torgeir Börven'den Alanyaspor açıklaması geldi

İsmi Aytemiz Alanyaspor ile anılan Norveçli golcü Torgeir Börven transfer iddialarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:56:00 -
Transfer iddialarına cevap verdi! Torgeir Börven'den Alanyaspor açıklaması geldi

Yeniakit.com.tr - İsmi Aytemiz Alanyaspor ile anılan ve Norveç takımlarından Odds BK takımında forma giyen Börven'den açıklama geldi.

İşte Norveçli golcünün açıklaması:

''Alanyaspor'un Türkiye'de bir kulüp olduğunu ve Alanya'nın bir sahil şehri olduğunu biliyorum. Ve kesinlikle sıcak ve çok güzel şehir. Ancak henüz bir somut teklif temsilcime ulaşmadı'' açıklamasında bulundu.

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