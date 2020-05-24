Transfer iddialarına cevap verdi! Torgeir Börven'den Alanyaspor açıklaması geldi

Yeniakit.com.tr - İsmi Aytemiz Alanyaspor ile anılan ve Norveç takımlarından Odds BK takımında forma giyen Börven'den açıklama geldi.

İşte Norveçli golcünün açıklaması:

''Alanyaspor'un Türkiye'de bir kulüp olduğunu ve Alanya'nın bir sahil şehri olduğunu biliyorum. Ve kesinlikle sıcak ve çok güzel şehir. Ancak henüz bir somut teklif temsilcime ulaşmadı'' açıklamasında bulundu.