Trakya’nın nehirleri kuruyor
Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı nedeniyle Trakya’daki nehirlerin akış dengelerinin bozulduğunu söyledi.
Meriç, Tunca, Arda ve Ergene nehirlerinin Trakya’nın en önemli su kaynaklarının başında geldiğini belirten Uludağ, son dönemde yaşanan iklim olayları ve insan müdahalelerinden nehirlerin olumsuz etkilendiğini belirtti. Nehirlerdeki su akışının bozulmasının canlı yaşamını da etkilediğini vurgulayan Uludağ, “Akarsuyun akış dinamiği bozulunca içindeki hayvan ve bitki türleri açısında bozulmalar olur. Su içindeki oksijen oranının azalmasıyla canlıların yaşam koşulları zorlaşır” dedi. Kuraklık nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinde kontrollü sulamaya geçilmişti.