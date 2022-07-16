Trakya’da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki müdürlük tarafından 18 bin 235 dönüm arazide sertifikalı buğday, ayçiçeği, mısır, yonca ve fiğ tohumu üretiliyor. Bu tohumluklarla Trakya çiftçisinin ihtiyacı karşılanıyor.

Hasat başladı

Tohum üretimi için sonbaharda 4 bin dönüm alanda ekilen buğdayın hasadına iki biçerdöverle başlandı. Yaklaşık 2 hafta sürecek hasat çalışmalarında buğday saplarından da saman balyaları yapılıyor. Samanlar, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yetiştirilen hayvanların beslenmeleri için kullanılıyor.

Hedef 2 bin ton

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Engin Paslı, bu yıl yaklaşık 2 bin ton buğday tohumu elde etmeyi planladıklarını söyledi. Paslı, 4 bin dönüm alanda ekili buğdayın hasadını yapmaya başladıklarını ifade etti. Buğday tohumlarını talep olması halinde Trakya çiftçisine satacaklarını belirtti. Bu yıl verimin dönüm başına 550 kilogram olduğunu dile getiren Paslı, “2022’de bereketli bir sezon geçiriyoruz. Buğdaylarımız çok kaliteli. Hasadımız 15 gün sürecek. Hasat bittikten sonra tohumlarımızı eleyip, ilaçlayıp, paketleyip satışa hazır hale getireceğiz” diye konuştu.

Paslı, ‘Flamurara-85’ ve ‘Kayra’ adlı ekmeklik buğday tohumlarını ürettiklerini aktardı. Tohumlukların muadillerine kıyasla kalite, verim ve hastalıklara dayanıklılık bakımından öne çıktıklarını anlattı. Paslı, şunları kaydetti:

“Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) tohumları sertifikalı olduğu için yüzde 25 daha fazla ürün elde etmeyi sağlıyor. TİGEM olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın diğer bir kuruluşu olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) geliştirdiği yerli tohumları çoğaltarak vatandaşa dağıtmak üzere görev üstlenmiş bir kuruluşuz.”