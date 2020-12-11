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Aktüel Trakya'da cuma namazında yağmur duası yapıldı
Aktüel

Trakya'da cuma namazında yağmur duası yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:37:04 -
Trakya'da cuma namazında yağmur duası yapıldı

EDİRNE (AA) - Trakya'daki camilerde cuma namazında yağmur duası yapıldı.

Kovid-19 tedbirlerini alarak Selimiye Camisi'ne gelen cemaat, belirlenen saf düzenindeki işaretli yerlere oturdu.

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli, hutbede, İslam'ın israfın karşısında olduğunu belirtti.

Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan olduğunu anlatan Serenli, "Bize düşen sonsuz şükretmektir. Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun. Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim." dedi.

Cuma namazının farzı sonrası yağmur duası edildi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'ndeki camilerde de yağmur duası yapıldı.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde cuma hutbesinin ardından vatandaşlar yağmur yağması için dua etti.

Cami İmamı Zaim Şık, vaazında, su kaynaklarının her geçen gün azaldığını, bu kaynakların tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ'da da cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

Kent merkezindeki Rüstempaşa Camisi'ne gelen cemaat, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun namaz kıldıktan sonra, yağmur duasına katıldı.





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