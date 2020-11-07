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Aktüel Trakya Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Saygı'dan organ bağışı talebi
Aktüel

Trakya Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Saygı'dan organ bağışı talebi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:08:02 -
Trakya Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Saygı'dan organ bağışı talebi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Organ Nakli Birimi Koordinatörü Naciye Saygı, Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce hasta bulunduğunu söyleyerek, "Yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri ölümümüzden sonra organlarımızın bir başkasına hayat vermesi." dedi.

Saygı, AA muhabirine, nakillerin canlıdan ve kadavradan olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadavradan nakilleri artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Saygı, Türkiye'de organ bağışçısı sayısının son yıllarda arttığını ancak hala yeterli düzeye ulaşmadığını dile getirdi.

Organ bağışının artırılması amacıyla farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Saygı, 18 yaşını doldurmuş sağlıklı her bireyin organ bağışçısı olabildiğine dikkati çekti.

Organ nakillerinde vericinin ve hastanın sağlıklarının korunması için gerekli tüm ön hazırlıkların ve testlerin yapıldığını vurgulayan Saygı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce hasta var. Yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri ölümümüzden sonra organlarımızın bir başkasına hayat vermesi. Bunu her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. Canlıdan yapılan nakillerde vericilerin hazırlığı nakil merkezleri tarafından titizlikle yapılıyor."

Sağlık durumunda herhangi bir sorunu bulunmayan sağlıklı kişilerin verici olabileceğini dile getiren Saygı, "Sağlık sıkıntısı bulunan kişilerin organları hastalara nakledilmiyor. Bunun için ciddi bir araştırma yapılıyor. Gerekli tüm testlerden geçirildikten sonra nakil yapılıyor. Verici olan kişilerin takipleri düzenli yapılıyor." sözlerine yer verdi.

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