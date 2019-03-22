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Traktör firmasından çiftçiye tam destek

"Bu ülkenin traktörü" idealiyle yola çıkan Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir projeye daha imza attıklarını belirterek, Erkunt Finans sistemini geliştirdiklerini söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 13:00
Traktör firmasından çiftçiye tam destek

"Bu ülkenin traktörü" idealiyle yola çıkan Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir projeye daha imza attıklarını belirterek, Erkunt Finans sistemini geliştirdiklerini söyledi.


Ürettiği traktörleri bugün 4 kıtaya pazarlarken, başarısını borçlu olduğu toprakların sosyal koşullarını iyileştirerek yeni başarılara zemin hazırlamaktan geri durmadıklarını belirten Erkunt Traktör yetkilileri, şimdi de Türk çiftçisine ihtiyacı olan finansman desteğini verecek. Toprakla uğraşmanın, söylendiği kadar kolay ve herkesin başarı ile altından kalkabileceği bir üretim biçimi olmadığını kaydeden Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, "Göz önüne alınması gereken o kadar çok faktör vardır ki, tarımda tüm işlerin yolunda gitmesi çok zordur. Doğru ürün seçilecek, her türlü iklim şartına hazırlıklı olunacak, pazarlama problemlerinin üstesinden gelinecek, tüm bu işleri yaparken de çıkabilecek herhangi bir ekonomik sıkıntıda ayakta durabilmek için doğru karar verilecek, doğru adım atılacak. Bu yıl çiftçimizin sıkıntıda olduğu bir yıl gerek tabiat şartları, gerek ülkenin içinde bulunduğu iktisadi durum çiftçimizi üzdü, yavaşlattı, hatta duraklattı. Çiftçimiz sadece işletme giderlerine kaynak ayırıp, makine ve teçhizat yatırımı kararlarını öteledi. Hal böyle olunca mekanizasyon sektörü de tarımsal üretim sektöründen etkilendi ve neredeyse durma noktasına geldik” diye konuştu.



Egeli çiftçimizin kredisi bizde sonsuz


Erkunt Traktör olarak çiftçilere nefes aldırmak için Erkunt Finans’ı hayata geçirdiklerini kaydeden Erkunt Armağan şunları söyledi:


"Erkunt Finans ile diğer kuruluşlardan kredi alma imkanı olmayan çiftçimize destek olmayı ve makine yatırımı yapması için ihtiyacı olan maddi imkanı sağlamayı hedefledik. Türkiye bir tarım ülkesi ve Ege en eski ve en önemli tarım bölgelerimizden biri. Ege’ye özel sunduğumuz her yeni modelimiz bu topraklarda sevildi ve değer gördü, Egeli çiftçimizin kredisi bizde sonsuz. Üstlendiğiniz uğraş kendi gücünüzden üstün bir gücün de varlığına ihtiyaç duyuyorsa, işinizi kolaylaştıracak, gücünüze güç katacak bir yol arkadaşına traktöre ihtiyaç duyuyorsanız ’Erkunt yanı başınızda’ dedik; hep değerli çiftçimize, bugün de Erkunt Finans ile sözümüzün arkasında durduğumuzu bir kere daha gösteriyoruz.”



5 yıl vadeli traktör kredisi


Zeynep Erkunt Armağan, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Bağında, bahçesinde, serasında ve tarlasında yükünü hafifletecek, sorunsuz çalışacak, maliyetlerini ve çalışma saatlerini düşürecek en önemlisi de her zaman yanında olan, değer veren bir markanın güvenini hissederek kendine yeni bir yol arkadaşı edinmek isteyen Ege çiftçisini, düşük faiz oranlı, yılda tek ödemeli ve 5 yıl vadeli traktör kredisi veren Erkunt Finans’a davet ediyorum.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:00
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