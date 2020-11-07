  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı
Aktüel

Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26 Ekim 2018'den sonra kaza yerinde yaşanan ölümlerde yüzde 35,5'lik düşüş sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:10:56 -
Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle birlikte trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerindeki düşüşün devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim 2018'de Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikle ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretiyle belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde geçiş önceliği ilk defa yayalara verildi.

Değişikliğin ardından toplumda yaya öncelikli trafik bilincini oluşturmaya yönelik sürücü ve yayaları kapsayacak şekilde, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya güvenliğine yönelik kampanya başlatıldı.

- 3 milyon 678 bin 963 sürücü ve yayaya eğitim verildi

Kampanya kapsamında illerdeki yaya geçitlerinin fiziki durumları tekrar gözden geçirilirken, eğitim çalışmalarına da önem verildi.

Bugüne kadar 3 milyon 678 bin 963 sürücü ve yayaya, önceliğin yayada olduğunun vurgulanması amacıyla bilinçlendirme eğitimleri verildi. Ayrıca sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerinin daha üst düzeye çıkartılması ve yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, karayolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan "önce yaya" görselleri, araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizdirildi.

20 Ekim 2020 itibarıyla 17 bin 948 yaya geçidi ve 11 bin 355 okul geçidine önce yaya ikonu uygulandı.

- Kaza yerinde yaya ölümleri yüzde 35,5 düştü

Yaya önceliği düzenlemesiyle trafik kazalarına bağlı yaya ölümleri de düşmeye başladı.

Kanun teklifinin kabul edildiği tarihten önce 26 Ekim 2016-25 Ekim 2018 arasında kaza yerinde 1077 yaya hayatını kaybetti. Kanun değişikliğinin kabul edildiği 26 Ekim 2018'den 25 Ekim 2020'ye kadar geçen sürede, kaza yerindeki yaya ölümleri 382 kişi azalarak, 695'e düştü. Düzenlemeyle kaza yerinde yaşanan ölümlerde yüzde 35,5'lik düşüş sağlandı.

Değişiklik öncesi toplam 3 bin 230 yaya, kaza yeri ya da sonrasında hayatını kaybederken, değişiklik sonrası olay yeri ve sonrasında yaşamını yitiren yaya sayısı 864 azalarak 2 bin 366'ya düştü. Böylelikle kaza yeri ve sonrasında yaya ölümlerinde yüzde 26,7'lik düşüş sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi
Dünya

İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmemesinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
AFAD biraz önce duyurdu! İzmir'de deprem
Gündem

AFAD biraz önce duyurdu! İzmir'de deprem

AFAD'dan açıklanan son verilere göre, İzmir Seferihisar açıklarında 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı
Siyaset

Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı

Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye'den parayı sırtlayan ancak tek kuruş bile vergi vermeyen sosyal medya şirke..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay