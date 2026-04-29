Trafik magandalarına geçit yok! 50 bin TL değerindeki motorla 200 bin tl ceza yedi

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hem kendi canını hiçe sayan hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motosikletli, "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Görüntüler üzerine trafik ekiplerince kimliği tespit edilen sürücüye, akrobatik hareketler yaparak araç kullanmak, saygısızca araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi maddelerden toplam 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün motosikleti ise trafikten men edilerek bağlandı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallere karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.