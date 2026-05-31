Trafik kurallarının uygulanmasındaki sıkı denetimler ve yüksek ceza miktarları, Türkiye trafiğinde somut bir değişimi beraberinde getirdi. Son dönemde açıklanan verilere göre, uygulanan caydırıcı cezalar ve sıkı denetimler sayesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında %50’nin üzerinde bir azalma kaydedildi. Bu tablo, kurallara uyan vatandaşlar için büyük bir güvenlik başarısı olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar İçişleri Bakanı Mustaf Çiftçi'ye sıkı denetimlerden dolayı teşekkür ederken 'Trafik cezalarına af, topumu ölüme mahkum eder!' diyerek af çıkmamasını cezaların daha da ağırlaşmasını talep etti.

Ancak bu başarının gölgesinde, cezalara karşı "af" beklentisi içinde olan ve sorumluluktan kaçınan bir kesim, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir tartışmayı tetikliyor.

Cezalar Neden Caydırıcı?

Yüz binlerce liraya ulaşan idari para cezaları, trafikte kuralları ihlal etmeyi "göze alınabilir bir risk" olmaktan çıkardı. Özellikle alkollü araç kullanımı, aşırı hız ve trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde uygulanan ağır yaptırımlar, istatistiklerin de kanıtladığı üzere kazaları ciddi oranda aşağı çekti. Uzmanlar, bu düşüşün temel nedeninin "cezanın bedelinin ağır olması" ve "denetimin sürekliliği" olduğunu belirtiyor.

"Af" Beklentisi: Güvenliği Zayıflatan Bir Döngü

Trafik cezalarına yönelik af talepleri, yalnızca ekonomik bir mesele olarak görülmüyor. Trafik güvenliği otoriteleri ve kamuoyu nezdinde bu beklenti, ciddi bir "rehavet" kaynağı olarak nitelendiriliyor.

Ödeme Alışkanlığının Kaybolması: Cezasını ödemeyen veya af bekleyerek yükümlülüklerini erteleyen sürücüler, bir anlamda "yaptırımsızlık" beklentisine giriyor.

"Maganda" Trafiği Risk Altında: Uzmanlar, "Nasılsa af çıkar" düşüncesiyle hareket eden sürücülerin, trafik kurallarını hiçe sayma konusunda daha cesur davrandığını vurguluyor. Bu durum, kurallara uyan masum insanların can güvenliğini doğrudan tehlikeye atıyor.

Adalet Duygusu: Kurallara riayet eden ve cezasını zamanında ödeyen vatandaşlar, af beklentisinin hem haksızlık olduğunu hem de kuralları ihlal eden kişileri ödüllendirdiğini düşünüyor.

Kamuoyu Ne Diyor?

Sokağın nabzı, af taleplerinin aksine oldukça net. Vatandaşların büyük çoğunluğu, trafik cezalarının birer "ceza" değil, birer "önlem" olduğunu savunuyor. Sosyal medya ve halk nezdinde yapılan değerlendirmeler, kurallara uymayanlara karşı daha fazla esneklik değil, tam aksine, kuralları daha güvenli kılacak daha sıkı denetimler talep edildiğini gösteriyor.

Sonuç: Güvenlik mi, Siyasi Popülarite mi?

Trafik cezalarında bir af çıkması durumunda, sağlanan %50'lik güvenlik başarısının kısa sürede eriyeceği ve kaza oranlarının tekrar yükseleceği tahmin ediliyor. Trafik güvenliği, "af" konusuyla pazarlık edilemeyecek kadar kritik bir noktada. Uzmanlar uyarıyor: "Trafikte af, sadece bir borcun silinmesi değil; güvenliğin ve insan hayatının göz ardı edilmesi anlamına gelir."