  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının perde arkası: Yeni ifşalar gelebilir ABD'den İran'a karşı benzeri görülmemiş geri adım! ‘Özgür Özel ve İmamoğlu’nu yönlendiren bazı güçler var’ Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız! Ali Karahasanoğlu: Kılıçdaroğlu gerçeği gördü, "hain" ilan edildi 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk! Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı Mobilya fiyatlarına dev zam geliyor! 29 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 30 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Trafik cezalarına af, topumu ölüme mahkum eder!
Gündem

Trafik cezalarına af, topumu ölüme mahkum eder!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trafik cezalarına af, topumu ölüme mahkum eder!

Trafik kurallarının uygulanmasındaki sıkı denetimler ve yüksek ceza miktarları, Türkiye trafiğinde somut bir değişimi beraberinde getirdi. Son dönemde açıklanan verilere göre, uygulanan caydırıcı cezalar ve sıkı denetimler sayesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında %50’nin üzerinde bir azalma kaydedildi. Bu tablo, kurallara uyan vatandaşlar için büyük bir güvenlik başarısı olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar İçişleri Bakanı Mustaf Çiftçi'ye sıkı denetimlerden dolayı teşekkür ederken 'Trafik cezalarına af, topumu ölüme mahkum eder!' diyerek af çıkmamasını cezaların daha da ağırlaşmasını talep etti.

Trafik kurallarının uygulanmasındaki sıkı denetimler ve yüksek ceza miktarları, Türkiye trafiğinde somut bir değişimi beraberinde getirdi. Son dönemde açıklanan verilere göre, uygulanan caydırıcı cezalar ve sıkı denetimler sayesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında %50’nin üzerinde bir azalma kaydedildi. Bu tablo, kurallara uyan vatandaşlar için büyük bir güvenlik başarısı olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar İçişleri Bakanı Mustaf Çiftçi'ye sıkı denetimlerden dolayı teşekkür ederken 'Trafik cezalarına af, topumu ölüme mahkum eder!' diyerek af çıkmamasını cezaların daha da ağırlaşmasını talep etti.

Ancak bu başarının gölgesinde, cezalara karşı "af" beklentisi içinde olan ve sorumluluktan kaçınan bir kesim, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir tartışmayı tetikliyor.

 

Cezalar Neden Caydırıcı?

Yüz binlerce liraya ulaşan idari para cezaları, trafikte kuralları ihlal etmeyi "göze alınabilir bir risk" olmaktan çıkardı. Özellikle alkollü araç kullanımı, aşırı hız ve trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde uygulanan ağır yaptırımlar, istatistiklerin de kanıtladığı üzere kazaları ciddi oranda aşağı çekti. Uzmanlar, bu düşüşün temel nedeninin "cezanın bedelinin ağır olması" ve "denetimin sürekliliği" olduğunu belirtiyor.

 

"Af" Beklentisi: Güvenliği Zayıflatan Bir Döngü

Trafik cezalarına yönelik af talepleri, yalnızca ekonomik bir mesele olarak görülmüyor. Trafik güvenliği otoriteleri ve kamuoyu nezdinde bu beklenti, ciddi bir "rehavet" kaynağı olarak nitelendiriliyor.

Ödeme Alışkanlığının Kaybolması: Cezasını ödemeyen veya af bekleyerek yükümlülüklerini erteleyen sürücüler, bir anlamda "yaptırımsızlık" beklentisine giriyor.

"Maganda" Trafiği Risk Altında: Uzmanlar, "Nasılsa af çıkar" düşüncesiyle hareket eden sürücülerin, trafik kurallarını hiçe sayma konusunda daha cesur davrandığını vurguluyor. Bu durum, kurallara uyan masum insanların can güvenliğini doğrudan tehlikeye atıyor.

Adalet Duygusu: Kurallara riayet eden ve cezasını zamanında ödeyen vatandaşlar, af beklentisinin hem haksızlık olduğunu hem de kuralları ihlal eden kişileri ödüllendirdiğini düşünüyor.

 

Kamuoyu Ne Diyor?

Sokağın nabzı, af taleplerinin aksine oldukça net. Vatandaşların büyük çoğunluğu, trafik cezalarının birer "ceza" değil, birer "önlem" olduğunu savunuyor. Sosyal medya ve halk nezdinde yapılan değerlendirmeler, kurallara uymayanlara karşı daha fazla esneklik değil, tam aksine, kuralları daha güvenli kılacak daha sıkı denetimler talep edildiğini gösteriyor.

 

Sonuç: Güvenlik mi, Siyasi Popülarite mi?

Trafik cezalarında bir af çıkması durumunda, sağlanan %50'lik güvenlik başarısının kısa sürede eriyeceği ve kaza oranlarının tekrar yükseleceği tahmin ediliyor. Trafik güvenliği, "af" konusuyla pazarlık edilemeyecek kadar kritik bir noktada. Uzmanlar uyarıyor: "Trafikte af, sadece bir borcun silinmesi değil; güvenliğin ve insan hayatının göz ardı edilmesi anlamına gelir."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Dünya

Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Suriye’de Esed rejimi döneminde alıkonulan satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi’nin ailesine ilişkin 13 yıl sonra acı açıklama ge..
Tahran'dan dünyayı sarsacak açık tehdit! Boğazda izinsiz kuş uçurtmayacaklar
Gündem

Tahran'dan dünyayı sarsacak açık tehdit! Boğazda izinsiz kuş uçurtmayacaklar

İran Silahlı Kuvvetleri, küresel petrol ticaretinin ve deniz trafiğinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda gerilimi zirveye tırmandıra..
Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı
Gündem

Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı

Kemal Kılıçdaroğlu, 2.5 yıl aradan sonra CHP Genel Başkanı olarak CHP Genel Merkezi'ne döndü. CHP Parti binasına 06 CHP 01 plakalı makam oto..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23