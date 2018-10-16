'Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Kabul edilen tasarıya göre, trafik cezaları arttı. İşte o yasaya göre yeni trafik cezaları...

- Tescil belgesi olmayan araçlara bin 2 lira idari para cezası ile cezalandırılır.

- Hurdaya çıkartılan araçların trafiğe çıktığının tespiti halinde iki bin 18 lira para cezası verilir ve bu araçlar trafikten men edilir.

YASA DIŞI SİREN TAKTIRANA... Işıklı ve/ sesli uyarı veren cihazları mevzuatta uymayan araçlara takanlara bin 2 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

ARAÇTAKİ DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRMEYENE.. Araç üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişiklikler 30 gün içindeki araç tescil belgesine iletilmesi zorunludur ve bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 108 TL idari para cezası verilir.

EKSOZ SESİ ÇIKARANA.. Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenmeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda bin 2 TL idari para cezası uygulanır.

MUAYENESİ YAPILMAMIŞ ARAÇLA... Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkanlara 235 TL, muayene sonucu emniyetsiz raporu verilen araçlarca trafiğe çıkılması halinde araç sahibine 488 TL ceza verilir.

EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL EDENE... Emniyet şeridini ihlal edenlere 488 lira ceza verilir...

MAKAS ATANA BİN LİRA CEZA... Trafiği aksatacak şekilde araç sürenlere ve şerit değiştirenlere bin 2 TL idari para cezası verilir.

HIZ SINIRINI AŞANLARA... Hız sınırlarını yüzde 10 ila 30 arası ihlal edenlere 235 TL, yüzde 30-50 arası aşanlara 488 TL, yüzde 50'den fazla aşanlara bin 2 TL idari para cezası verilir.

DİRFT YAPANA AĞIR CEZA... Sürücülerin el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın yönünün değiştirilmesine yönelik 5 bin 10 TL idari para cezası verilir.

DİREKSİYONDA CEP TELEONUYLA KONUŞANA... Araç hareket halinde cep telefonu kullananlara 235 TL idari para cezası uygulanır.

YAYALARA YOL VERMEK ZORUNLU... Sürücüler yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

ARACI MAKSADI DIŞINDA KULLANANA... Araçların maksadı dışında kullananlara ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine bin 2 TL idari para cezası uygulanır.