0553 313 94 23

Trabzon’un özel sporcularının içinde Dünya ikincileri, Avrupa üçüncüleri ve Türkiye şampiyonları var

Trabzon’un engel tanımayan başarılı sporcuları çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:19
Trabzon’un özel sporcularının içinde Dünya ikincileri, Avrupa üçüncüleri ve Türkiye şampiyonları var

Trabzon’un engel tanımayan başarılı sporcuları çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gülle atma, cirit atma, üç adım uzun atlama, disk atma ve koşu gibi branşlarda Dünya ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonlukları bulunan başarılı sporcular hiçbir engel tanımadan ulusal ve uluslararası şampiyonalara hazırlanıyorlar.


Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Söğütlü Atletizm Stadında her gün yüzlerce sporcuyu ağırlarken, en çalışkan gruplardan biride, haftanın her günü antrenman yapan özel sporcular olarak göze çarpıyor.


Yıllardır yetiştirdiği birbirinden başarılı sporcularla tanınan atletizm antrenörü Zekeriya Üçüncü, tamamı özel sporculardan oluşan ekibi ile başarıdan başarıya koştuklarını belirterek, “Çok iyi bir jenerasyon yetişti. Ulusal eve uluslararası şampiyonalarda daha büyük başarılara imza atacağımızdan eminiz. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Akçaabat İlçe Müdürü Engin Uzun’un destekleri ile engelleri bir bir aşıyoruz. Özel sporcularla hiç yılmadan, her türlü engeli aşarak, gerçekten de çok çalışıyoruz ve başarılar öyle geliyor. Daha da iyi olacağız” diye konuştu.


Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise, “Bu sporcuların kazandığı başarılar, herkese örnek olmalı” derken, İlçe Müdürü Uzun’da, “Sporla adeta yeniden doğan bu arkadaşların başarıları bizi gururlandırıyor” diye konuştu.


Trabzon’un engel tanımayan özel sporcularının aldığı önemli başarılar ise şöyle; Burhan Can, Gülle Atma kategorisinde Dünya 2’si ve Avrupa 3’üncüsü, Erkan Gültekin, Cirit Atma kategorinde Türkiye Şampiyonu, Ufuk Babacan, Üç Adım uzun Atlama kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Osman Kul, Disk Atma kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Seyfi Alanya, U20 Disk Atma kategorisinde Avrupa Barajını geçti. Furkan Uzuner, U16 Disk Atma branşında Türkiye Şampiyonu ve Hüseyin Usta ise 100 ve 200 metre koşu branşında Türkiye Şampiyonu oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fabrika işçisi elini makineye kaptırdı
    1. Fabrika işçisi elini makineye kaptırdı
    2. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1’i..
    3. Sissoko, Gazişehir Gaziantep yolunda
    4. Sıcak hava geliyor
    5. İç güvenlik operasyonlarında..
    6. FETÖ’cü karı koca yakalandı
    7. Nükleer fizikçiden dikkat çeken Mursi..
    8. İsrailli dolar milyarderinin 20 milyon..
    9. ANALİZ - West Point takımı dünyaya karşı
    10. Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet..
    11. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik..
    12. 45 saat sonra enkazdan kurtarılan Mert..
    13. Yıldız Futbolcu Fenerbahçe için 1..
    14. Kaymakam Gencer organize sanayiyi gezdi
    15. Fethiye’de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
    16. Kars’ta “Pandemik İnfluenza İl..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400..
    18. Minikler emniyeti gezdi
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    20. Sanatçı Enis Fosforoğlu son..
    21. İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son..
    22. Türkiye'den S-400 resti: ABD bize..
    23. Şırnak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi..
    24. Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes’te..
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    26. Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi
    27. Kırşehir’de ’Tarihim, Kültürüm,..
    28. ’Eğitimde Farklı Yaşamlar’ Kursu..
    29. Prof. Dr. Mandal: “Ordu’nun..
    30. Minik bağlamacılar ustalara taş..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı