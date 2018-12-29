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Trabzonspor'un yıldızına Manchester City talip oldu! Tam 30 milyon Euro...

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e Premier Lig ekibi Manchester City talip oldu.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:22
Trabzonspor'un yıldızına Manchester City talip oldu! Tam 30 milyon Euro...

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldız adayı Abdülkadir Ömür için Avrupa’dan dev talipler sıraya girdi. Menajerler aracılığıyla Bordo-Mavili kulüple temasa geçen Manchester City futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi istedi. Bordo-Mavili yönetiminin, Abdülkadir için kapıyı 30 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Ada ekibinin önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı belirtildi. 19 yaşındaki oyuncuyu İngiltere’den Liverpool da yakından takip ediyor. Fırtına’nın genç yıldızının adı sezon başında da Avrupa’nın dev kulüpleri ile anılmıştı.

Benfica'da talip olmuştu

Özellikle Benfica’nın ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilen genç oyuncunun transferi gerçekleşmemiş ve takımda kalmıştı. Bordo-Mavili kulüple 2022 yılına kadar sözleş- mesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon 17 resmi maçta foma giydi ve 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:22
  1. Trabzonspor
  2. Abdülkadir Ömür
  3. Manchester City
  4. Premier Lig
  5. İngiltere

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