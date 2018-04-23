Trabzonspor'un yıldız futbolcusu sezonu kapattı!
Trabzonspor'un başarılı futbolcularından Kamil Ahmet Çörekçi sakatlığı sebebiyle Süper Lig'de kalan 4 hafta boyunca forma giyemeyecek.23 Nisan 2018 Pazartesi 12:28
Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-0 yenilen Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Maçın 41. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Kamil Ahmet Çörekçi'nin son durumu hakkında bilgi geldi.
Bordo mavililerde sol alt adalesinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı.
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