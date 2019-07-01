0553 313 94 23

Trabzonspor’un yeni transferi John Obi’nin kariyeri kupalarla dolu

Trabzonspor’un yeni transferi 32 yaşındaki John Obi, bordo-mavili takımın bugüne kadar transfer ettiği yabancı oyuncular arasında en önemli kariyere sahip isimlerin başında geliyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
Trabzonspor’un yeni transferi John Obi’nin kariyeri kupalarla dolu

Trabzonspor’un yeni transferi 32 yaşındaki John Obi, bordo-mavili takımın bugüne kadar transfer ettiği yabancı oyuncular arasında en önemli kariyere sahip isimlerin başında geliyor.


Trabzonspor’un gece yarısı transferini resmen duyurduğu John Obi, önemli bir kariyere sahip. Baş mevkii ön libero olan merkez orta sahada da görev yapan Nijeryalı oyuncu futbol yaşantısının büyük bölümünü İngiltere’nin Chelsea takımında geçirdi. Bir dönem bordo-mavili takımda forma giyen Bosingwa ve Florent Malouda ile de birlikte oynayan John Obi, İngiltere 12 sezon geçirdi. 11 sezon geçirdiği Chelsea formasıyla bir kez Şampiyonlar Lig şampiyonluğu kaldıran oyuncu, iki kez ise İngiltere Şampiyonluğu ve İngiltere Kupa Şampiyonluğu, 4 kez Federasyon Kupa Şampiyonluğu yaşadı. Bir kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan oyuncu, bir kez de İngiltere Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı. Nijerya Milli Takımı ile de Afrika Şampiyonu olan oyuncu 428 kez resmi müsabakalarda forma giydi.


Nijeryalı oyuncu İngiltere’de Chelsea veMiddlesbrough takımlarındaforma giydi. İngiliz devinde 372 maçta forma giyen oyuncu 6 gole imza atarken 13 asist yaptı. Middlesbrough’da ise 19 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Oyuncu Çin’in Tianjin Teda takımında ise 31 maçta forma giyerken 3 maçta gol atarak 3’de asist yaptı. Futbol yaşantısının ilk yıllarında Norveç’in FK Lyn takımında forma giyen oyuncu 6 maçta 1 gol atarken 2 asist yaptı.



Kampa gecikmeli katılacak


Ülkesinin milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Trabzonspor’un Nijeryalı yeni transferi John Obi, bordo-mavili takımın kampına gecikmeli olarak gelecek. 3 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak olan bordo-mavililerde yeni transfer, Nijerya milli takımının maçlarını tamamlamasının ardından yapacağı izinden sonra bordo-mavililerin kampına katılacak. Ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden ve ekiple son 16 turuna kalan Obi, bu turda elenmeleri durumunda en erken 6 Temmuz’da oynanacak maçın ardından yeni takımının Trabzon’daki birinci etap çalışmalarına katılabilecek. Nijerya’nın son 16 turunda başarılı olması durumunda oyuncunun gelişi ise sarkacak. 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmasından sonraya kalacak olan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükselmeleri durumunda ise bordo-mavili takımın Trabzon’da yapacağı ilk etap kampına katılma ihtimali oldukça düşük. Nijerya A Milli Takımı’nın kupada final oynaması durumunda Mikel, 19 Temmuz’daki final maçının ardından Trabzonspor’un 20-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Linz şehrinde yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarına yetişebilecek.



John Obi için teşekkür


Trabzonspor Kulübü, John Obi transferine katkıda bulunan isimlere teşekkür etti. Trabzonspor Kulübü, John Obi’nin transferindeki gayretleri nedeniyle Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Mısır İskenderiye Başkonsolosu Ali Emre Özen, Muavin Konsolosu Kemal Feyiz ve futbolcuları Ogenyi Onazi için teşekkür mesajı yayınladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozüyük Akçapınar Köyünde “Birlik beraberlik ve dayanışma şenliği”
    1. Bozüyük Akçapınar Köyünde “Birlik..
    2. 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Topçu’nun..
    3. Türkiye’nin en büyük avcı festivali..
    4. Kabil’deki patlamada yaralı sayısı..
    5. Servetiye Cephesi şehitleri dualarla..
    6. (Özel) Annesinin elini bırakıp yola..
    7. Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a..
    8. Mersin'de orman yangını
    9. Ergenekon davasının tutuklu sanıkları..
    10. Geleceğin girişimcileri Düzce Çocuk..
    11. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    12. Evkur Yeni Malatyaspor Bolu’da toplandı
    13. Ergenekon davasının tutuklu sanığı..
    14. Korkunç rakam! Suriye'de bin 864 sivil..
    15. Ergenekon davasında, tüm sanıkların..
    16. Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar..
    17. Fuat Oktay, Orgeneral Güler ve..
    18. ’Mor Yaşam’ ile 789 adet hijyen paketi..
    19. İran uranyum sınırını aştı
    20. Sağlık personeli iş ilanları son..
    21. Antalya’da orman yangını kontrol..
    22. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    23. İran'dan ABD'yi kızdıracak adım: Sınır..
    24. AKUT hem hayat kurtarıyor hem..
    25. Valilikten “Mutluluğunuz hüzne..
    26. Akşehir’de uyuşturucu baskını
    27. Toroslar’da yol çalışmaları kesintisiz..
    28. Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonu
    29. Konya’da 2020 Yılı Tarımsal Destekleme..
    30. Meksika’da dolu fırtınası, kent buzla..
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor