Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Nemanja Andjusic İstanbul'da! Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Bosnalı kanat oyuncusu Nemanja Andjusic İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Yeniakit.com.tr - Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan ve kulübü Mladost Kakanj yollarını ayıran boşnak futbolcu Nemanja Andjusic sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğuna dair görüntü paylaşması taraftarları heyacanlandırdı. Bosnalı kanat oyuncusu Nemanja Andjusic'in Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.

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