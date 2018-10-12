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Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme kayıplara karıştı

Trabzonspor'u sezon başında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'dan transfer ettiği Nwakaeme, bordo-mavili ekipte forma şansı bulmakta zorlanıyor.

12 Ekim 2018 Cuma 11:54
Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme kayıplara karıştı

Kritik Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan ve 2 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Anthony Nwakaeme, daha sonra gösterdiği performansla gözden düştü. 

1-0 kaybedilen Alanya maçında 64 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, Göztepe karşılaşmasında ise sadece 17 dakika süre aldı.

29 yaşındaki oyuncu, daha sonra oynanan Kasımpaşa ve Akhisar maçlarında ise kulübede oturdu.

Tecrübeli oyuncu, milli ara sonrasında tekrardan formasına kavuşmayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 11:54
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