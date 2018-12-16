Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 'Burak Yılmaz' mesajı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği Burak Yılmaz'a yönelik açıklamada bulundu.16 Aralık 2018 Pazar 10:32
Bordo-mavililerde şu an kadro dışı olan ve sözleşmesini fesh etmeye çalışan Burak’la ilgili olarak Trabzonspor cephesinden flaş bir açıklama geldi.
Yeşil ışık yaktı
Karadeniz ekibinin Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Fenerbahçe’den teklif gelirse, oturulur ve konuşulur” dedi. Ağaoğlu, “Benim görüşüm belli... Değeri olan herkes satılır. Bu konuda da satış mümkün” ifadelerini kullandı.
Yakından takip ediliyor
Daha önce Burak’a talip olan Beşiktaş’ın, geçtiğimiz ağustos ayından sonra Trabzon’la herhangi bir temasının bulunmadığı öğrenilirken, Fenerbahçe yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiği bilgisine ulaşıldı.
Tecrübeli golcü ile ilgili önümüzdeki günlerde flaş gelişmeler yaşanacağı düşünülüyor.
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