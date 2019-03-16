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Trabzonspor'dan Avrupa yolunda önemli galibiyet!

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

16 Mart 2019 Cumartesi 20:25
Trabzonspor'dan Avrupa yolunda önemli galibiyet!

Geçtiğimiz hafta Akhisarspor'u yenen Karadeniz temsilcisi, Erzurumspor deplasmanında 64. dakikasında Anthony Nwakaeme'nin attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor 15. dakikada Eduok'un kullandığı duran topta gole çok yaklaşırken Nijeryalı futbolcunun vuruşu direkten oyun alanına geri döndü. İkinci yarının hemen başında da Trabzonspor, Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor karşısında 47. dakikada Ekuban ile golle burun buruna gelirken ligde 4 golü bulunan oyuncunun vuruşu direkten oyun alanına geri göndü.

Trabzonspor Nwakaeme ile kazandı

Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 64. dakikada Anthony Nwakaeme'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Nwakaeme attığı bu golle Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son dokuz golün altısında doğrudan katkı sağlamış oldu.

BB Erzurumspor 78. dakikada Eduok ile topu ağlarla buluşturdu ancak maçın hakemi golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Trabzonspor'un da 84. dakikada Nwakaeme ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası pozisyonun başlangıcında faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Avrupa yolunda kritik galibiyet

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor puanını da 43'e yükseltti. BB Erzurumspor ise 22 puanda kaldı.

Bordo-mavili takım bu galibiyetin ardından Avrupa kupalarına katılma açısından avantajlı konuma geçti. Ligde 4. sırada yer alan Trabzonspor, bir basamak gerisindeki Konyaspor'a 8 puan fark attı.

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:25
  1. Trabzon
  2. Konya
  3. Erzurumspor
  4. Akhisarspor
  5. Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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