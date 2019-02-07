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Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret

- Kulüp futbol şube sorumlusu Haluk Şahin ve teknik direktör Karaman, Gazi Atmaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

07 Şubat 2019 Perşembe 13:43
Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ile teknik direktör Ünal Karaman, Irak'ın kuzeyinde operasyon sırasında yaralanan Gazi Muhammet Atmaca'yı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol şube sorumlusu Şahin ve teknik direktörKaraman'ın, Irak'ın kuzeyinde operasyonda yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Şahin ve Karaman'ın, 28 Ocak'ta yaralanan Gazi Atmaca'ya "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği ve bordo-mavili futbolcuların imzaladığı formayı hediye ettiği kaydedildi.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:43
  1. Futbol
  2. Gazi Ziyareti
  3. Trabzonspor
  4. Ünal Karaman

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