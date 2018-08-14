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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı toplantısı

İspanyol ekibi Real Sociedad'ın Yusuf Yazıcı için yaptığı 11 milyon euroluk teklif için Trabzonspor yönetimibir araya gelecek.

14 Ağustos 2018 Salı 18:47
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı toplantısı

Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu sonrası Trabzonspor'un bir yıldızına daha İspanya'dan talip çıktı.

Menajerler, Real Sociedad'ın Yusuf Yazıcı için 11 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerisini bordo-mavili kulübe iletti.

Genç oyuncunun da gitme yönünde istekli olması sebebiyle Trabzonspor yönetimi bu konuya sıcak bakıyor. Bugünkü yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak teklifin 14 milyon euroya, bir sonraki satıştan payın da yüzde 30'a çıkarılması istenecek.

İspanyollar'ın resmi teklifi ise bu hafta ileteceği gelen haberler arasında.

NWAKAEME BİTMEK ÜZERE

Öte yandan Trabzonspor'un, İstanbul'a getirdiği Nwakaeme için Hapoel Beer Sheva ile pazarlıklar sürüyor. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetle 2+1 yıllık ön sözleşme imzalayan bordo-mavililer, İsrail kulübü ile aradaki 200 bin euroluk fark konusunda oyuncudan kulübüyle görüşüp yardımcı olmasını istedi.

Trabzonspor, cuma günü oynanacak Sivasspor maçına kadar Nwakaeme'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:47
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Trabzonspor
  4. İspanya
  5. Yusuf Yazıcı
  6. Nwakaeme

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