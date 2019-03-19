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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır farkı

- Bordo-mavililer, kulüple yolları ayrılan Onur Recep Kıvrak'ın Süper Lig'de görev yaptığı 12 maçta 18 gol kalesinde görürken, genç kaleci Uğurcan Çakır'ın oynadığı 12 maçta ise 13 gol yedi- Karadeniz ekibi, Onur'un oynadığı maçlarda 16 puan toplarken Uğurcan'ın forma giydiği maçlarda ise 27 puanı hanesine yazdırdı

19 Mart 2019 Salı 11:07
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır farkı


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 43 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hedefini kovalayan Trabzonspor'da, kaleci Uğurcan Çakır, performansıyla güven verdi.

Devre arasında Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado ile yollarını ayıran, transfer yasağının da etkisiyle kalesini genç kalecilere teslim eden Karadeniz ekibi, merakla ne olacağı beklenen bu mevkide sorun yaşamadı.

Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu performansla beğeni toplarken 22 yaşında ilk kez A Milli Futbol Takımı'nın kampına davet edildi.


- Onur'dan daha az gol yedi


Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın görev yaptığı ilk 12 lig maçında 18 gol kalesinde görürken maç başına 1,5 gol ortalamasıyla söz konusu dönemdeki karşılaşmalarını tamamladı.

Uğurcan Çakır ise görev yaptığı 12 lig maçında 13 gol yerken maç başına 1,08 ortalama yakalama başarısı gösterdi.

Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır 4 maçta kalesini gole kapatırken Onur Recep Kıvrak 2 maçta rakiplerine gol şansı vermedi.


- Daha fazla puan topladı


Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu 12 maçın 8'inde sahadan galibiyet, 3'ünden beraberlikle ayrılırken sadece 1 maçta mağlup oldu, 27 puanı hanesine yazdırdı.

Bordo-mavililer, Onur Recep Kıvrak'ın oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 16 puan elde edebildi.

Karadeniz ekibi, ayrıca genç kaleci Arda Akbulut'un oynadığı 2 lig maçında mağlup oldu.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:07
  1. Futbol
  2. Spor Toto Süper Lig
  3. Trabzonspor
  4. Uğurcan Çakır

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