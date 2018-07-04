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Trabzonspor'da sakatlık üzüntüsü yaşanıyor

Gelecek sezonun çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'da yıldız oyuncu Castillo'nun sakatlığı moralleri bozdu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:03
Trabzonspor'da sakatlık üzüntüsü yaşanıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da Castillo'nun sakatlığı moralleri bozdu. Kolombiyalı oyuncunun 2 hafta sürecek tedavi sonrası sahalara ne zaman döneceği netlik kazanacak. 

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Lyubyana şehrindeki Kranj kasabasında sürdüren Trabzonspor'da Castillo üzüntüsü yaşanıyor.

Hazırlık dönemine iyi başlayan oyuncunun önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşamıştı. Yapılan kontrollerin ardından oyuncunun 2 hafta tedavisinin süreceği ve sonrasında ne zaman sahalara döneceği belli olacak. Slovenya kampında hemen tedavisine başlanan oyuncunun lig başlayana kadar sakatlığını tamamen atlatması için özel bir program uygulanacak. Geçtiğimiz sezonda sakatlıklarla boğuşan Castillo, bekleneni verememişti. İkisi ciddi olmak üzere 4 sakatlık geçirmişti.
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü


Trabzonspor akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana salonda çalışan Batuhan, Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ahmet Hakan Sevinç katılmazken, diğer futbolcular ise antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından pas ve kenarlardan gelen toplara gol çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca antrenman sırasında ağrı hisseden Sosa çalışmasına salonda devam etti.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:03
  1. Ünal Karaman
  2. Burak Yılmaz
  3. Trabzonspor
  4. Slovenya

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