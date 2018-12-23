Trabzonspor'da Onazi ameliyat edilecek

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi'nin aşil tendonunda kopma olduğu ve yarın İstanbul'da ameliyat edilmesinin planlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Ogenyi Onazi'ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konulmuştur. Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyatı planlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Onazi, karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlanmış ve yerini Kucka'ya bırakmıştı.



