Trabzonspor'da gerileme dönemi





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftalarında çıkışa geçen Trabzonspor, ikinci devrenin başlamasıyla tam tersi bir grafik ortaya koydu.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısını, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde edip 29 puanla 2. sırada kapatarak sezonun en iyi dönemini geçirdi.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda ise 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayıp bu sezon en kötü dönemini yaşadı.

İlk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz ekibi, 22. hafta sonunda ise 33 puanla 6. sıraya düşerek zirvenin uzağında kaldı.





- En iyi ve en kötü dönemindeki maçlar





Trabzonspor, ilk yarının son 5 haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1, Kayserispor'u deplasmanda 2-0, evinde Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalmış ve konuk ettiği Çaykur Rizespor'u da 4-1 yenerek iyi bir çıkış yakalamıştı.

Ligin ikinci yarısında ise sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybeden bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İkinci yarıdaki tek galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında Medical Park'ta 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a İstanbul'da 3-1, ardından sahasında Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup oldu.





- Geçen sezondan farkı yok





Trabzonspor, ligde 22. hafta sonu itibarıyla geçen sezondan farklı bir grafik sergilemedi.

Geçen sezon 22 haftada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 33 puan toplayarak 7. sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 9 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet ile yine 33 puanda kaldı ve ligde 6. sırada kendine yer buldu.