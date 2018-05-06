Trabzonspor'da Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz sesleri!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Yeni sezonda baştan aşağı yenilenmesi beklenen Trabzonspor'da sürpriz iki isim gündeme geldi.

Özkan Sümer’in eski futbolculardan oluşan bir ekibi Trabzonspor'un başına getireceği açıklanmasının ardından çalışmalarına hız verdi. Özkan Sümer'in kısa zaman içinde Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz ile masaya oturacağı konuşulmaya başlandı.

İLK HEDEF FATİH TEKKE VE GÖKDENİZ KARADENİZ!

Özkan Sümer'in eski Trabzonspor'un futbolcusu Fatih Tekke'nin Denizlispor'da olağanüstü bir başarı göstermesi ve teknik anlamda gün geçtikçe artan başarısından dolayı Fatih Tekke ismini gündeme getirdiği idda edildi. Ayrıca sezon sonu futbolu bırakacağını açıklayan Gökdeniz Karadeniz'i de ikna edip takıma getireceğini yakın kulislere bildirdiği öğrenildi.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR