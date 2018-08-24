Trabzonspor'da deprem! Kadro dışı bırakıldı

Sivasspor maçında yedek takımda olması nedeniyle Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a tepki gösteren altyapısında yetişen 28 yaşındaki Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı.

Karaman tarafından takım dışında tutulan, hafta başında takımdan ayrı bireysel antrenmanlar yapan Mustafa Akbaş önceki gün bu programa da uymamıştı.

TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ STOPER ARAYIŞINA BAŞLADI

Yeni Malatyaspor ile görüşmeler yaptığı ileri sürülen Trabzonsporlu futbolcu satış listesine konuldu. Bu arada bordo-mavililer, Majid Hosseini ve Zargo Toure dışında üçüncü stoper arayışına başladı.