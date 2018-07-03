Trabzonspor'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi
Karadeniz ekibi Trabzonspor, Slovak oyuncu Bero'nun Hollanda temsilcisi Vitesse'ye transferi konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.03 Temmuz 2018 Salı 15:06
Matus Bero'nun Trabzonspor kariyeri sona erdi.
Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı bildirimle Slovak futbolcunun Hollanda ekibi Vitesse'yle görüşmelere başladığını bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI
Bordo-mavili kulüp Bero'yu Slovakya'nın Trencin kulübünden 2,5 milyon Euro fesih bedeli ödeyerek transfer etmişti. 22 yaşındaki futbolcunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Genç orta saha oyuncusu geçen sezon 15 maçta forma giymiş ve beklentilerin altında kalmıştı.
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