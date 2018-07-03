THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Trabzonspor'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Slovak oyuncu Bero'nun Hollanda temsilcisi Vitesse'ye transferi konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

03 Temmuz 2018 Salı 15:06
Trabzonspor'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

Matus Bero'nun Trabzonspor kariyeri sona erdi.

Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı bildirimle Slovak futbolcunun Hollanda ekibi Vitesse'yle görüşmelere başladığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI

Bordo-mavili kulüp Bero'yu Slovakya'nın Trencin kulübünden 2,5 milyon Euro fesih bedeli ödeyerek transfer etmişti. 22 yaşındaki futbolcunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Genç orta saha oyuncusu geçen sezon 15 maçta forma giymiş ve beklentilerin altında kalmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 15:06
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Aydın
  4. Hollanda
  5. Slovakya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da kritik gelişme! Ruhani emri verdi...
    1. İran'da kritik gelişme! Ruhani emri..
    2. İsveç İsviçre maçı sonucu ne oldu?
    3. Bebeğiniz diş çıkarıyorsa...
    4. Hamileyken uskumru yemeyin, çünkü...
    5. İstiklal Caddesi davasında karar..
    6. Çocuğunuzun zeki olmasını..
    7. Dünya Kupası'ndaki kritik maç öncesi..
    8. Çin, ABD'ye gidecek vatandaşlarını..
    9. Şok eden iddia: Erdoğan ölümden döndü!..
    10. Ülkede bir şok daha! Belediye..
    11. İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi..
    12. Valilikten kaybolan Ufuk açıklaması
    13. Iğdır lise taban puanları 2018 2019
    14. Vinç üzerinde can pazarı!
    15. Çöpten elde edilen gelir dudak..
    16. Körfez'de sular ısınıyor! BAE savaşa..
    17. İsrail'den İran'a özel askeri heyet
    18. CHP’li vekilden Muharrem İnce’ye sert..
    19. 'Fehmi Koru'nun kardeşi merkeze alındı'
    20. Cezaevindeki babasını görmeye giden..
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor