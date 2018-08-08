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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sesleri

Transfer çalışmalarını ara vermeden devam eden Trabzonspor sürpriz bir isme yöneldi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:06
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sesleri

Trabzonspor, transferde flaş bir bölgeye takviye yapmak için harekete geçti.

Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'ya alternatif olacak veya onları zorlayacak bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldı. Teknik heyetin de onay verdiği 29 yaşındaki oyuncu için girişimlerin başlatıldığı bildirildi.

Kulübü Hapoel Beer Sheva ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Anthony Nwakaeme için bonservis pazarlığı yapan yönetim, bu transferi uygun bir maliyetle sonuçlandırmayı amaçlıyor. 

Forvet hattında ve sol kanatta görev yapabilen Nwakaeme geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı. (Sabah)

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:06
  1. Trabzonspor
  2. Anthony Nwakaeme
  3. Hapoel Beer Sheva

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