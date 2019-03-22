Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Oyunculardan Kamil Ahmet Çörekçi ile Vahid Amiri ise salonda çalıştı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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