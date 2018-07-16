Trabzonspor'a piyango vurdu! Tam 15 milyon euro

Abdülkadir Ömür her geçen gün taliplerini artırıyor. Geçen sezon 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcuya son olarak Portekiz devi Benfica talip oldu.

Kırmızı- Beyazlılar, genç yıldız için Karadeniz temsilcisine 15 milyon Euro teklif etti. Portekiz ekibi ödemeyi 10 milyon Euro'su bir hafta içinde 5 milyon Euro'su ise devre arasında ödenmek üzere olduğu öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin kısa zamanda bu teklifle ilgili karar vermesi bekleniyor.