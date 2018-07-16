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Trabzonspor'a piyango vurdu! Tam 15 milyon euro

Portekiz devi Benfica, Trabzonpsor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e kancayı taktı. Transferde Bordo mavili ekibin kapısını çalan Benfica, 15 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:02
Trabzonspor'a piyango vurdu! Tam 15 milyon euro

Abdülkadir Ömür her geçen gün taliplerini artırıyor. Geçen sezon 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcuya son olarak Portekiz devi Benfica talip oldu.

Kırmızı- Beyazlılar, genç yıldız için Karadeniz temsilcisine 15 milyon Euro teklif etti. Portekiz ekibi ödemeyi 10 milyon Euro'su bir hafta içinde 5 milyon Euro'su ise devre arasında ödenmek üzere olduğu öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin kısa zamanda bu teklifle ilgili karar vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:02
  1. Benfica
  2. Trabzonpsor
  3. Abdülkadir Ömür

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