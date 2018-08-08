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Trabzonspor Zeki Yavru'yu transfer ediyor mu? İşte detaylar

Trabzonspor eski futbolcusu ve son olarak Gençlerbirliği'nde oynayan Zeki Yavru ile dirsek temasında olduğu duyurulmuştu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:03
Trabzonspor Zeki Yavru'yu transfer ediyor mu? İşte detaylar

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden eski futbolcusu Zeki Yavru ile anlaşma sağladığını duyurmuş, transferin kısa sürede sonlandırılacağı ifade edilmişti ancak transfer sürpriz bir şekilde iptal oldu.

Trabzonspor'da transferi sonlanmak üzere olan Zeki Yavru'dan vazgeçildiği açıklandı. Gençlerbirliği ile olan sözleşmesini feshederek dün gece Trabzon'a gelen 26 yaşındaki futbolcu için taraftarın oluşturduğu büyük tepki nedeniyle bu transferin askıya alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Haber61'e konuşan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu " Zeki Yavru transferi maalesef başlamadan noktalandı. Taraftarın çok yoğun tepkisi olunca doğru bir transfer yapılamadı. Çok üzücü bir durum. Bu şekildeki davranışlarla Trabzonspor felakete sürükleniyor, gerçekten yazık." ifadelerini kullandı.

ZEKİ'DEN SİTEM

Öte yandan Zeki Yavru da Haber61'e yaptığı açıklamada taraftarın tepkisine sitem ederek "Ben bu takım için her zaman elimden geleni yaptım. Ayrıldığımda kulüpten paramı almadan ayrıldım, başkaları gibi kulübümü mahkemelere vermedim. Yeri geldi çek aldık 1-2 sene paramızın ödenmesini bekledik yine de ses çıkarmadık. Şimdi de Gençlerbirliği ile olan sözleşmemi feshederek bonservisimi alarak bedelsiz geliyorum. İnsanlar neden böyle davranıyor anlamak mümkün değil" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:03
  1. Trabzonspor
  2. Zeki Yavru
  3. Gençlerbirliği

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