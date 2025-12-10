Trabzonspor, yeni sponsorunu KAP'a bildirdi! Coca Cola’yı reddetmişlerdi

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Et fiyatlarında gerçek ortaya çıktı! Bakan Yumaklı’dan sert uyarı geldi!

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı

Önce yargıyı sonra da milli medyayı tehdit etti! Hem suçlu hem arsız

Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Bahis soruşturmasında skandal ortaya çıktı! 'Karşılıklı gol yap ben illa ki gol yerim'

İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trabzonspor, şort arkasına yönelik sponsorluk konusunda yaptığı değerlendirmelerin ardından tercihini Sarıyer Kola’dan yana kullandığını KAP’a bildirdi. Daha önce İsrail'e desteğiyle bilinen Coca Cola’nın teklifini kabul etmeyen bordo-mavililerin bu anlaşması kulüp çevrelerinde sevinçle karşılanmıştı. Yönetimin, yerli markayla işbirliğini özellikle vurguladığı ve bu tercihin camiada memnuniyet oluşturduğu ifade ediliyor.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Oğuz İçecek Gıda San. ve Tic. AŞ arasında içerisinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere, 'SARIYER KOLA' markası ile profesyonel takımımızın şort arkası sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Oğuz İçecek AŞ şort arkası reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize KDV dahil 23,5 milyon lira ödeme yapacaktır."

