Trabzonspor, yeni sponsorunu KAP'a bildirdi! Coca Cola’yı reddetmişlerdi
Trabzonspor, şort arkasına yönelik sponsorluk konusunda yaptığı değerlendirmelerin ardından tercihini Sarıyer Kola’dan yana kullandığını KAP’a bildirdi. Daha önce İsrail'e desteğiyle bilinen Coca Cola’nın teklifini kabul etmeyen bordo-mavililerin bu anlaşması kulüp çevrelerinde sevinçle karşılanmıştı. Yönetimin, yerli markayla işbirliğini özellikle vurguladığı ve bu tercihin camiada memnuniyet oluşturduğu ifade ediliyor.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz ile Oğuz İçecek Gıda San. ve Tic. AŞ arasında içerisinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere, 'SARIYER KOLA' markası ile profesyonel takımımızın şort arkası sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Oğuz İçecek AŞ şort arkası reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize KDV dahil 23,5 milyon lira ödeme yapacaktır."
