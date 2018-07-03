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Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması!

2010-2011 sezonunun ardından 3 Temmuz 2011'de başlatılan "futbolda şike" soruşturması sürecine ilişkin Trabzonspor ve Fenerbahçe'den açıklamala yapıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 11:01
Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması!

Bordo-mavili kulüp, resmi yayın organından yaptığı açıklamada "Adalet Arayışında Yedi Yıl ve Futbolun Uzun Uykusu" başlıklı bir mesaj yayınladı.

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin, "Adalet Arayışında Yedi Yıl ve Futbolun Uzun Uykusu" başlıklı mesaj yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 3 Temmuz. Çalınan bir şampiyonluğun uzun öyküsü. Duran kalplerin, kırılan hayallerin, gasp edilen sevinçlerin, gelmeyen adaletin yedinci yılı ancak dinmeyecek umudun, direnecek çocukların, adalet nöbetlerinin ve hak arayışlarının da. Yedinci şampiyonluğumuzun ardından geçen yedi yılda 'şimdilik' değişen bir şey yok ama bizler biliyoruz ki her hak er ya da geç sahibini bulur. Yıllar geçse de günü gelir, o hak, büker kılıç kalkanı ve yapanlar verir hesabını. Biliyoruz ki yine öyle olacak. Yine öyle olacak."

Mesajda, 2010-2011 sezonunda Trabzonspor'da mücadele eden bazı futbolcuların fotoğraflarına yer verildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Türkiye Cumhuriyeti ve spor tarihimizin en alçak kumpaslarından biri olan, 3 Temmuz Şike Kumpası’nın üzerinden tam 7 yıl geçti. Eski başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerimizin özgürlüklerinin gasbıyla başlayan, sonrasında kulübümüze maddi-manevi sayısız hasar veren bu süreç içerisinde, Fenerbahçe'nin en önemli gücü, dünyanın en güzel taraftarının canı pahasına ortaya koymuş olduğu özgürlük mücadelesi oldu. Fenerbahçe'sine sahip çıkan binlerce Fenerbahçeli, yıllarca gözyaşı döktü, üzüldü, ancak avazı çıktığı kadar bağırmaktan da geri durmadı 'Fenerbahçe yıkılmaz' diye."

Yargıtay'ın beraat kararı vermesi durumunda maddi ve manevi zararlar için gerekli bütün hukuki işlemlerin başlatılacağı aktarılan açıklamada, "Fenerbahçeli, kendisine yaşatılan zulmü hiçbir şekilde unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler, Fenerbahçe Spor Kulübünün yöneticileri olarak, kulübümüzü sürekli olarak yıpratan ve milyonlarca Fenerbahçelinin son 7 yıldır bir an önce sonuçlanmasını beklediği Yargıtay sürecinin artık beraatle son bulmasını, tertemiz kulübümüzün kamuoyu vicdanında tescillenmiş olduğu masumiyetinin, Yargıtay nezdinde de gerçekleşmesini bekliyoruz. Kumpasın 7. yılında, Fenerbahçe'ye kasteden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz." denildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:01
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YORUM YAZ

  • trabzonlu ama adiltrabzonlu ama adil2 sa önce
    şampiyon olacaz diye yönetime gelip her defasında bırakın şampiyon olmayı ilk 3 e bile giremeyince 2011 de şampiyonluk bizimdi diye bağırıp kendi başarısızlığını örtbas etmeye çabalayan! yöneticilerden artık bıktık.fetönün herşeyi kumpastıda futbolmu değildi.asıl kumpası fetö büyük para getirisi olduğunu düşündüğü futbol üzerinden yapmaya çalıştı.kendi çizgi filmi seyredilsin diye çizgi filmlere bile kumpas kuran fetöden her hainlik beklenir.
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