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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklama:Türkiye'de futbol 3'ten büyüktür

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 01:44
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklama:Türkiye'de futbol 3'ten büyüktür

Trabzonspor'un 51'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Türk futbolunda saltanata son vermiş öncü bir takım olduğunu belirtti.

"Renklerine tutku ile bağlı olduğumuz Trabzonspor kocaman bir asrı devirdi. Şampiyonluklarla,  kupalarla, dev zaferlerle dolu unutulmaz yılları hep beraber gördük ve yaşadık." diyen Ağaoğlu, "Trabzonspor Türk futbolunda saltanata son vermiş öncü bir takımdır. Trabzon kenti futbolun kitabını yazmış bir kenttir. Trabzon kenti Cumhuriyet tarihinde ilk defa fikstür dahilinde maçların oynandığı şehirdir." dedi.

Trabzonspor'un rakiplerinin gözünde fırtınalar koparan bir takı olduğunu savunan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor, umudun takımıdır. Sevdanın, adalete inananların takımı… Tüm Trabzon'un gözbebeğidir bu takım ve Trabzonlu olmayan ama Trabzonspor'un ifade ettiği değerlere gönül vermiş milyonların… Sizin, bizim, hepimizin… Bordo-mavi renklere emek veren ve bu kulübe inanan herkesin takımıdır Trabzonspor. Ebediyete intikal etmiş kurucu başkanımız Ali Osman Ulusoy ve Rıfat Dedeoğlu ile diğer kurucularımızın…. Bugün aramızda bulunan kurucularımız Nizamettin Algan'ın, Sabit Sabır'ın, Salih Erdem'in, Anadolu ihtilalini gerçekleştiren efsane futbolcularımızın... Nüfus kütüğünü Kırşehir'den Trabzon'a taşıyan efsane başkanımız Şamil Ekinci'nin takımıdır." açıklamalarını yaptı.

"Trabzonsporlu futbolcuların fotoğraflarını keserek defter yapan küçük çocukların takımıdır." diyen Ağaoğlu, "Deplasman yollarında ömür tüketenlerin ve bu uğurda ölümü göze alanların takımı. Yapılan haksızlıklara dayanamayan Hüsnü Civelek'in, Mehmet Dalman'ın, Mustafa Çelik'in... Maç gecesi formasını giyip uyuyanların takımı. Trabzonspor üyelik belgesini, diplomasının yanına asanların takımıdır Trabzonspor. 'Burada bir oruç bir de Trabzonspor tutulur' diyen köy halkının. Bugün yarım asrı deviren Trabzonsporumuz, büyük taraftarı, köklü camiası ile yarını kucaklamaya hazır. Önünde kocaman bir gelecek onu bekliyor." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA 5'TEN, TÜRKİYE'DE DE FUTBOL 3'TEN BÜYÜKTÜR"

Ağaoğlu, Trabzonspor'un başarısı için çalıştıklarını kaydederek, "Biz bugün Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak ne yapıyorsak, A'dan Z'ye ne yapıyorsak, kulübümüzün geleceğinin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesi için yapıyoruz ve inanıyoruz ki taraftarımızla yan yana, dayanışma ve karşılıklı anlayış içinde bunu başaracağız. Bizim güzel bir marşımız var hepimizin ezbere söylediği onun sözlerinde olduğu gibi bu sevda sonsuz bir sevda bizim için. Bu yüzden sonsuza dek hep sürecek oğlum da kızım da torunum da hep sevecek. Trabzon, Anadolu futbol ihtilalinin olduğu şehir. Dünya 5'ten büyük, Türkiye'de de futbol 3'ten büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından yöresel sanatçılar verdikleri konserlerle taraftarları coşturdu. Daha sonra havai fişek gösterileriyle kutlamalar bölümü sona erdi.

FUTBOLCULAR VE TEKNİK HEYET TARAFTARLARI SELAMLADI

Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor ile yapacağı dostluk maçı öncesi sahaya çıktı. El ele tutuşan bordo-mavili takım, kendilerine sevgi gösterilerinde bulunan tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Trabzonspor taraftarları sahaya çıkan Samsunsporlu futbolcuları da alkışladı.

BURAK'A SEVGİ GÖSTERİLERİ

Trabzonspor Taraftarları Slovenya kampından ayrılarak kasığındaki sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Burak Yılmaz'ı tribünlere çağırdı.

Taraftarların sevgi gösterine Burak Yılmaz da alkışlarla karşılık verdi. Golcü oyuncu, bir süre sahada sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu Abdülkadir Ömür ile koştu.

TRAORE'NİN TRANSFERİ AÇIKLANDI

Başkan Ağaoğlu, konuşmasının ardından taraftarlara bir de transfer sürprizi yaptı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Ağaoğlu, Fransa'nın Lorient takımında forma giyen Senegalli stoper oyuncusu Zargo Toure ile anlaştıklarını ve oyuncunun bu gece Trabzon'a geleceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 01:44
  1. Samsun
  2. Kırşehir
  3. Trabzonspor
  4. Ahmet Ağaoğlu
  5. 51.yıl
  6. Trabzonspor Kulübü Başkanı

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