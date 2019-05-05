Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı05 Mayıs 2019 Pazar 19:51
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Sahası'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.
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