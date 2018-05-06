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Trabzonspor iki yıldızın bonservisini belirledi! Tam 950 milyon TL...

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün bonservis bedelini 188 milyon Euro olarak belirledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:58
Trabzonspor iki yıldızın bonservisini belirledi! Tam 950 milyon TL...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ASpor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in transferi için konuşan Ağaoğlu, "Başkan seçilip göreve başladıktan sonra İtalyan bir kulüp, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir'i transfer etmek isteyen kulüpler toplam 188 milyon euro (950 milyon TL) getirmek zorunda. Tabii ki bu durum mümkün değil, bizim açıklamamız şu anlama geliyor; Yusuf ve Abdülkadir satılık değil" dedi.

Trabzonspor'un daha önce yapılan transferlerden dolayı sıkıntılı bir sürece girdiğini ifade eden Ağaoğlu, "Göreve gelir gelmez oyuncuların biriken borçları için bir çalışma yaptık, Ocak ayından bu yana futbolcuların maaşları ödenmiyodu, bu durum takımda ciddi anlamda konsantrasyon kaybına yol açıyor. Gelir gelmez transfer yasağını kaldırdık ama her an 2. ve 3. transfer yasağı gelebilir, bu transfer yasaklarınının sonuçlarının ne olacağı da az çok belli" şeklinde konuştu.

Jose Sosa ve Kucka'nın transferleri hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Sosa ve Kucka transferlerinde taksitler ödenmemiş, AC Milan kulübü iki ay önce ihtar çekti, Akhisar'ın Rodellaga'nın bonservisi için aldırdığı bir haciz kararı vardı ve daha sonra Akhisar ile görüşerek parayı taksitlere böldük" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:58
  1. Trabzonspor
  2. Ahmet Ağaoğlu
  3. Abdulkadir Ömür
  4. Yusuf Yazıcı

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